"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

Интересная жизнь с Vera Star Во время прямой линии с президентом РФ, состоявшейся 14 декабря 2023 года, многих поразил тот факт, что на экраны выводились довольно смелые вопросы адресованные Владимиру Путину.
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