Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

"Путин на протяжении 20 лет скрывал от россиян правду": политолог Сатановский рассказал о главной тайне президента

Интересная жизнь с Vera Star Во время прямой линии с президентом РФ, состоявшейся 14 декабря 2023 года, многих поразил тот факт, что на экраны выводились довольно смелые вопросы адресованные Владимиру Путину.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А Путин знает о том , что пишет Сатановский ?
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15 час.
Андрей
так что за тайна? Что Путин плавно  и без потрясений убирает либероидов? Это и так все видят.😀
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15 час.

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