Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Для удобства москвичей в Гостином дворе работает предвыборный штаб Владимира Путина С поддержкой решения президента РФ Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года выступил резидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.