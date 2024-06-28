18 мужчин, от поведения которых знатно подгорает

Близким людям хочется доверять, а на любимого мужчину — еще и положиться. Но иногда логика наших вторых половинок бывает настолько своеобразной, как и их поступки, что остается только хлопать глазками и рассчитывать, в первую очередь, на себя.
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