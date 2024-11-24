Глава Израиля раскритиковал решение МУС, назвав его «черным днем для правосудия»

Решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта ознаменовало «черный день для правосудия», заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог на своей странице в соцсети Х, передает NEWS.