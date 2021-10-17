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«Болтается кусок»: Никита Пресняков чуть не остался без пальца после шоу «Ледниковый период»

«Болтается кусок»: Никита Пресняков чуть не остался без пальца после шоу «Ледниковый период»

Музыкант и актер Никита Пресняков во время съемок третьего выпуска проекта «Ледниковый период» на Первом канале получил серьезную травму.

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