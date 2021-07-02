В Смоленске в рамках «Десятилетия детства» сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленного района г.