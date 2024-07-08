19 умников, которые выполнили задание так, будто инструкцию задом наперед читали

Каждому свойственно ошибаться, даже если нам кажется, что мы все-все учли. И мы начинаем корить себя, хотя иногда наш провал заставляет развеселиться и нас самих, пусть спустя время, и пользователей сети.
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