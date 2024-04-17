Мосбиржа анонсировала запуск собственной платформы для pre-IPO во втором квартале

Мосбиржа планирует провести первое размещение на своей платформе для pre-IPO во втором квартале. До конца года может состояться пять сделок, биржа ориентируется на размещения в диапазоне от 200 млн рублей до 1 млрд рублей, рассказал управляющий директор фондового рынка площадки Борис Блохин.