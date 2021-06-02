Фейков нет. Тол...
Гибель "IRIS Kharg"

В ходе военно-морских учений Иран потерял корабль снабжение "IRIS Kharg".На корабле вспыхнул пожар (причины пока неизвестны), который так и не смогли потушить, в результате чего он частично выгорел и затонул в Оманском проливе.

