Гибель "IRIS Kharg"

В ходе военно-морских учений Иран потерял корабль снабжение "IRIS Kharg".На корабле вспыхнул пожар (причины пока неизвестны), который так и не смогли потушить, в результате чего он частично выгорел и затонул в Оманском проливе.
