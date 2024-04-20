Марина в тот год, когда отвела в первый класс сына, узнала, что беременна. Мамы, которые встречали детей, стоя у ворот школы, заметив животик через несколько месяцев стали бурно поздравлять женщину с будущим пополнением: "Дай Бог!", "Какое счастье", "Я так рада за тебя!".
Жесткие слова Л.Рубальской о многодетных семьях
Комментарии
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Вера Федорова
Согласна с Ларисой Рубальской, более того, добавлю, нельзя доверять свою судьбу и судьбы своих детей никому, только себе. Каким бы золотым не был муж, каким бы ни хорошим -государство ли, родственники ли кто другой. На одном позитивном настрое далеко не ускачешь.
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12 час.
lenivka
Дочь училась в муз.школе через нехочу.Когда сын подрос, я сказала ему что в музыкальной школе он будет учиться только если сам захочет.Ну конечно не захотел. Прошло 30 лет.Сын мне как то выговорил,что я не заставила его получить муз.образование. Моя дочь своих детей отдает в любые кружки и спортивные секции, откуда они через определенное время благополучно линяют.Сейчас не занимаются нигде, кроме простой школы.И никто не парится особо.
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6 час.
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