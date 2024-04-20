ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Вера никакой проблемы нет. Ребенок без суда ответил. Он на стороне матери и проживать будет с ней. Это его выбор.Устроила бывшему ...
  • Вера Федорова
    Что значит "просто отдать"? У матери есть всё, чтобы воспитывать и содержать ребёнка. С какой стати его  передадут от...Устроила бывшему ...
  • Воробей
    Что Вы, просто констатирую общий принцип.Новый формат семь...

Жесткие слова Л.Рубальской о многодетных семьях

Жесткие слова Л.Рубальской о многодетных семьях

Марина в тот год, когда отвела в первый класс сына, узнала, что беременна. Мамы, которые встречали детей, стоя у ворот школы, заметив животик через несколько месяцев стали бурно поздравлять женщину с будущим пополнением: "Дай Бог!", "Какое счастье", "Я так рада за тебя!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Согласна с Ларисой Рубальской, более того, добавлю, нельзя доверять  свою судьбу и судьбы своих детей никому, только себе. Каким бы золотым не был муж, каким бы ни хорошим -государство ли, родственники ли кто другой. На одном позитивном настрое далеко не ускачешь.
Ответить
12 час.
lenivka
Дочь училась в муз.школе через нехочу.Когда сын подрос, я сказала ему что в музыкальной школе он будет учиться только если сам захочет.Ну конечно не захотел. Прошло 30 лет.Сын мне как то выговорил,что я не заставила его получить муз.образование. Моя дочь своих детей отдает в любые кружки и спортивные секции, откуда они через определенное время благополучно линяют.Сейчас не занимаются нигде, кроме простой школы.И никто не парится особо.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх