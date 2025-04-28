В Рудне школа не смогла доказать в суде возникновение ЧС в период заключения контракта

Руднянская школа незаконно заключила контракт на ремонт кровли Контракт на ремонт кровли руднянской школы №2 стал предметом разбирательств в суде: его директор учреждения Надежда Чудалева заключила его в июле 2024- го без конкурентной закупки.
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