Лесные пожары грозят Брянской области уже в марте

По данным Авиалесоохраны, высокие риски лесных пожаров прогнозируются в марте в 30 регионах, в числе которых Брянская, Белгородская, Московская, Воронежская, Курская, Орловская Смоленская области и другие.
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