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Американцев обманул иранский дрон: Дано объяснение разгрому базы США в Иордании

Американцев обманул иранский дрон: Дано объяснение разгрому базы США в Иордании

Американские СМИ сообщили, почему военные Соединённых Штатов не предотвратили атаку на свою базу.На днях американская база в Иордании подверглась весьма результативному удару для атаковавших её повстанцев.

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