Американцев обманул иранский дрон: Дано объяснение разгрому базы США в Иордании

Американские СМИ сообщили, почему военные Соединённых Штатов не предотвратили атаку на свою базу.На днях американская база в Иордании подверглась весьма результативному удару для атаковавших её повстанцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии