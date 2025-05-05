Вооруженные силы России завершили перегруппировку, подтянули резервы и уже ведут бои с решительными целями Российские войска вошли в Покровск, обходят Мирноград с востока, в плотную подошли к границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также готовятся к штурму Константиновки и прорываются в глубь Сумской области.
Будет громко — масштабное российское наступление уже началось
Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЯ бандероГАДОСТЬ д.б. РАЗДАВЛЕНА!!
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10 час.
Гарибян Сусанна
Мой внук погиб на СВО, он был штурмовиком и пал в бою с нацистами, как и многие другие такие же внуки. Я верю, что за их смерть отомстят наши ребята. Россию никто победить не сможет это всегда было и будет так.
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9 час.
Владимир Назанский
Звучит-то пафосно... Меня насторожила фраза, что наш ВПК вышел на пик своих возможностей. А хватает ли всего на фронте? А что потом? Ведь на западе еще только начинают милитаризировать экономику. Я много езжу по стране, вижу порой километры брошенных заводов, их сносят, на их месте строят жилые комплексы. Но надо же строить новые.
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5 час.
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