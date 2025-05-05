Будет громко — масштабное российское наступление уже началось

Мой внук погиб на СВО, он был штурмовиком и пал в бою с нацистами, как и многие другие такие же внуки. Я верю, что за их смерть отомстят наши ребята. Россию никто победить не сможет это всегда было и будет так.

Владимир Назанский

Звучит-то пафосно... Меня насторожила фраза, что наш ВПК вышел на пик своих возможностей. А хватает ли всего на фронте? А что потом? Ведь на западе еще только начинают милитаризировать экономику. Я много езжу по стране, вижу порой километры брошенных заводов, их сносят, на их месте строят жилые комплексы. Но надо же строить новые.