"Опять пенсионеры на выезде": зрители раскритиковали "Новую волну"

Люди возмущены участием артистов, не поддержавших СВО. "Новая волна – 2026", прошедшая в Казани, собрала весь цвет отечественной эстрады.
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