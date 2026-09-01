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Царьград

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"Опять пенсионеры на выезде": зрители раскритиковали "Новую волну"

"Опять пенсионеры на выезде": зрители раскритиковали "Новую волну"

Люди возмущены участием артистов, не поддержавших СВО. "Новая волна – 2026", прошедшая в Казани, собрала весь цвет отечественной эстрады.

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