Авиакомпании хотят обмениваться списками дебоширов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс разрешить перевозчикам обмениваться данными пассажиров, нарушающих общественный порядок, а также дать доступ к «черному списку» туроператорам, чтобы дебоширы не могли воспользоваться чартерными рейсами.
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