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Закон, порядок, государство

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Кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Центр», в ходе которых освободили населенные пункты ДНР на Красноармейском направлении СВО

Кадры боевой работы расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Центр», в ходе которых освободили населенные пункты ДНР на Красноармейском направлении СВО

В ходе боевой работы расчёты ударных дронов батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки уничтожили живую силу ВСУ сорвав ротацию вражеских подразделений.

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