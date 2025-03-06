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Учёные создали атомную батарейку из радиоактивного мусора Исследователи из...

Учёные создали атомную батарейку из радиоактивного мусора Исследователи из...

Учёные создали атомную батарейку из радиоактивного мусораИсследователи из Университета штата Огайо предложили перспективный способ утилизации радиоактивных отходов, который может одновременно решить две задачи: безопасное обращение с опасными материалами и создание источников питания с длительным сроком службы.

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