Французские наводнения: последние новости о катастрофе в Па-де-Кале и масштабах бедствия Елена ГалицкаяФранцузский департамент Па-де-Кале столкнулся с масштабными наводнениями, приведшими к серьезным последствиям для местного населения.
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