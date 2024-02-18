Бесплатные земли под строительство частных домов: юрист объяснил, кто имеет на них право

В России есть несколько категорий граждан, которые имеют право получить на безвозмездной основе земельные участки под строительство частных домов, и это не только многодетные семьи, рассказал практикующий юрист, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.
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