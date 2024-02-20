Bistella 500: 10 цилиндров Pionyr на раме Jawa Perak

Bistella 500 – необыкновенный проект от молодого чешского инженера. Он не только совместил в себе элементы двух легенд местного мотопрома, но и показал, что самодельная техника вполне способна конкурировать с заводскими моделями.
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