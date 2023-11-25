В Словении придумали, как уберечь чиновников от магнитных бурь

Пока ученые находят всякое таинственное на Солнце, а особо впечатлительные переживают, что очередная магнитная буря повергнет все человечество в хаос, на одном из местных телеканалов Словении дают дельные советы.
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