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Царьград

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Бело-голубые: новый дизайн вагонов метрополитена показали в Новосибирске

Бело-голубые: новый дизайн вагонов метрополитена показали в Новосибирске

Сборкой новых составов для Новосибирска займётся "Метровагонмаш".В этом году "Метровагонмаш" возобновит поставки вагонов для Новосибирского метрополитена.

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