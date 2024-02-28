Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 человек, которые увидели нечто загадочное и непонятное, но разгадка найдена

15 человек, которые увидели нечто загадочное и непонятное, но разгадка найдена

С одной стороны, это интересно, когда есть что-то загадочное и таинственное. Но с другой, так ведь и хочется узнать разгадку, хотя на подсознании мы понимаем, что она скорее всего будет не такой уж и загадочной, как кажется.

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