15 человек, которые увидели нечто загадочное и непонятное, но разгадка найдена

С одной стороны, это интересно, когда есть что-то загадочное и таинственное. Но с другой, так ведь и хочется узнать разгадку, хотя на подсознании мы понимаем, что она скорее всего будет не такой уж и загадочной, как кажется.
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