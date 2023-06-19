Города-призраки в Китае: 14 пустынных фотографий

Апокалипсис? Эпидемия? Реновация? Объяснение этого феномена еще больше сбивает с толку. На территории Китая существуют города, в которых есть все, что нужно для жизни: современные многоэтажные жилые комплексы, широкие проспекты, парки и зоны отдыха.