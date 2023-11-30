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Выпал снег, пора чинить дороги: в Петербурге ищут подрядчиков за 7 млрд

Выпал снег, пора чинить дороги: в Петербурге ищут подрядчиков за 7 млрд

В Петербурге выпал снег, самое время начать ремонт дорог. Объявлены конкурсы на ремонт различных участков улиц на севере и юге города на общую сумму более 7 млрд рублей.

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Комментарии
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Roman Роман
Вот это новость,искать подрядчика!Дожили до ручки с фирмами однодневками и конкурсами,сейчас найдут того кто подешевле запросит и сделает тяп ляп,потом скажут хотели как лучше.
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15 час.

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