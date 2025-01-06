"Слушайте меня!" Дмитрий Петровский Что-то случилось с Зеленским. Что-то нехорошее. Не то чтобы мы раньше были уверены в его здоровье, но сейчас, когда человек, потерявший президентскую легитимность, но продолжающий управлять какой-никакой страной, размахивает руками, как мельница, странно таращит глаза и ругается матом, — тут впору забеспокоиться уже всерьёз.