"Слушайте меня!" Дмитрий Петровский Что-то случилось с Зеленским. Что-то нехорошее. Не то чтобы мы раньше были уверены в его здоровье, но сейчас, когда человек, потерявший президентскую легитимность, но продолжающий управлять какой-никакой страной, размахивает руками, как мельница, странно таращит глаза и ругается матом, — тут впору забеспокоиться уже всерьёз.
Что-то случилось с Зеленским. Что-то нехорошее
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Елена Верия
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5 час.
Игорь Мищенко
Не даром Обиженная Ливерная КоВбаса Олаф Царя небесного привозил чемодан дури и даже из рук его не выпускал, что бы каклы его не раздербанили и всё ьы досталось клоВуну Зе, по ходу дела в лабораториях бундесвера забористую дурь сляпали.
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2 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Одно хочу сказать Зеля тихо сходит с ума, когда его окружение отважится это понять у психиатров не хватит лекарств
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5 мин.
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