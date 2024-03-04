Global Times: Китай заметил улучшение возможностей для диалога по Украине

Условия для оказания Китаем помощи в политическом урегулировании вооруженного конфликта на Украине становятся все более благоприятными, поскольку в сложной для Киева ситуации Россия заявляет о готовности к переговорам.
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