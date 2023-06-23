Tochka Zрения

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Генералы Суровикин и Алексеев призвали Пригожина и ЧВК «Вагнер» остановить мятеж

Генерал Суровикин и заместитель начальника Генштаба РФ генерал Алексеев обратились к Пригожину и ЧВК «Вагнер» с просьбой не совершать непоправимых ошибок и прекратить мятеж Как рассказал Суровикин, он был срочно вызван с передовой руководством МО.

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