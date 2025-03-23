Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Невероятное искусство из коры и корней упавших деревьев

Невероятное искусство из коры и корней упавших деревьев

Дебра Бернье - канадская художница, чье творчество сосредоточено на создании скульптур из обычных коряг, кусков коры упавших деревьев и древесных корней, отломанных в результате засухи.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
респект вам!
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12 час.
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