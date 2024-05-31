Steak Lovers
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Steak Lovers

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Баклажаны с мясом в грузинском стиле. Сочнее шашлыка и неописуемо вкусно

Баклажаны с мясом в грузинском стиле. Сочнее шашлыка и неописуемо вкусно

Грузинский лобио-баклажан с сочным мясом, ароматными специями и овощами, приправленный острой аджикой, станет венцом вашего праздничного ужина Представьте себе сочные кусочки мяса, обжаренные вместе с ароматными специями, смешанные с нежными кольцами баклажанов, которые пропитываются восхитительным соусом с томатной пастой и аджикой.

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