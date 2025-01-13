Глобальный экономический рост в 2025 году сохранится на уровне 2,8%, не изменившись по сравнению с 2024 годом, согласно основному докладу Организации Объединенных Наций “Мировое экономическое положение и перспективы” (WESP) на следующий год.
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