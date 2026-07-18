Цветение росянки круглолистной началось в Москве

В Москве начался период цветения росянки круглолистной — он продлится до конца августа. Это редкое растение-хищник, занесенное в Красную книгу Москвы, можно встретить на территории памятника природы «Малинское верховое болото».
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