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Красный Север

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В ЯНАО стартовала заявочная кампания на Губернаторскую елку

В ЯНАО стартовала заявочная кампания на Губернаторскую елку

В Салехарде готовится главное новогоднее событие для школьников — Губернаторская елка. Праздник пройдет с 14 по 17 декабря для более 300 успешных учеников ямальских школ, — сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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