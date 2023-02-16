Uspei.com

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Желая "отменить" русскую культуру, западные недоумки рискуют отменить собственный недалёкий умишко. А жаль! Когда-то ...Экспозиция Музея ...
  • Александр Самбур
    ну эт как английские ученыеДи Каприо пожертв...
  • Галина Светлая
    Да они уже все себе отстрелили. Одна головенка тупая осталась...Полянский: “Европ...

Евгений Пригожин: “кровопускание” – одна из основных проблем для взятия Бахмута

В своем интервью Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, рассказал о сложившейся боевой ситуации в Бахмуте, а также о причинах затянувшегося освобождения города от киевского режима.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх