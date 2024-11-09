Как инвестиции в MBA открывают новые горизонты: финансовые и карьерные дивиденды

Сегодня все больше людей в России осознают важность инвестиций в собственное образование. Среди множества образовательных программ особое место занимает MBA (Master of Business Administration) — степень, которая становится настоящим ключом к успеху в мире бизнеса.
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