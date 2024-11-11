Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11 процентов, а за год — более чем на 40 процентов, что привело к его подорожанию и на внутреннем рынке.
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