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Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

Подсолнечное масло подорожало из-за нехватки пальмового

Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11 процентов, а за год — более чем на 40 процентов, что привело к его подорожанию и на внутреннем рынке.

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