Владимир Владимирович на пресс-конференции после победы на выборах: Они же борются с нами вооружённым путём, ставят перед собой цель сдерживать наше развитие.
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Владимир Владимирович на пресс-конференции после победы на выборах: Они же борются с нами вооружённым путём, ставят перед собой цель сдерживать наше развитие.
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