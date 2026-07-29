Украине нужно провести 25 реформ для получения 10 млрд евро от ЕС

Киеву необходимо провести 25 реформ для получения 10 млрд евро помощи от ЕС до конца 2026 года. Источник фото: Fotolia / aviavlad «Украинская власть должна выполнить 25 реформ шагов, чтобы получить более 10 миллиардов евро для поддержки украинского бюджета в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро и механизма Ukraine Facility», – сообщили в издании «Украинская правда».