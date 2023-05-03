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Марочко заявил о росте случаев подрыва на минах гражданских под Купянском

Марочко заявил о росте случаев подрыва на минах гражданских под Купянском

На купянском направлении зафиксировано увеличение количества случаев получения гражданскими травм. Это происходит в результате установки солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) минных заграждений на территории, прилегающей к населенным пунктам.

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