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ФедералПресс

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Санкционный пафос рушится: доцент СПбГУ о сделке США и РФ по топливу

Санкционный пафос рушится: доцент СПбГУ о сделке США и РФ по топливу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября, ФедералПресс. Решение администрации Дональда Трампа выдать временную лицензию на закупку российского дизельного топлива стало следствием острого дефицита на внутреннем рынке США и прагматичного политического расчета, считают эксперты.

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