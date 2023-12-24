Вплоть до тюрьмы. Адвокат объяснил, что грозит за неосторожный запуск фейерверков

Россиян могут привлечь к ответственности за неосторожный запуск фейерверков, однако уголовное наказание применяется только в исключительных по своим последствиям случаях, рассказал адвокат Константин Кудряшов в разговоре с «Газетой.
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