Евгений Сатановский: Украинская ядерная дубина стоеросовая

Простота, всё-таки, в самом деле хуже воровства Когда не рядовой депутат украинской Рады, а целый глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, тот самый, который обещал, что в ходе анонсированной на конец августа встречи Байдена с Зеленским украинский президент поговорит с американским на повышенных тонах, высказывается, насчёт того, что главной ошибкой Кравчука был отказ Украины от ядерного оружия, сохранение которого, даже в урезанном количестве, позволило бы Киеву «шантажировать весь мир», а деньги на его обслуживание Украине бы давали, «как дают другим странам», так и хочется спросить: «дяденька, ты дурак?» — да только незачем.