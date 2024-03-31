Захарова пригрозила заменить французские товары в РФ из-за слов мэра Парижа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что французские товары на полка российских магазинов можно заменить аналогами после резких заявлении мэра Парижа Анн Идальго.
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