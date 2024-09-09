Артем Шаров: Быть папой

История-забота от человека, впервые ставшего отцом. фото: предоставлено Артемом ШаровымОт редакции. Артем Шаров — солит группы «Гудтаймс», известной своими не очень серьезными песнями про не самые правильные привычки и не самый здоровый образ жизни.
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