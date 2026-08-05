Премьер-министр Ирана Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в США, а президент Америки Дональд Трамп, хотя и согласился на аудиенцию, но всё же отказался удовлетворять просьбу главы киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии