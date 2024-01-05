ЦИК зарегистрировала двух кандидатов в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия РФ 5 января зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова от партии «Новые люди» кандидатами в президенты России, пишут «Известия».
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