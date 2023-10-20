Минпромторг рекомендовал чиновникам пересесть на "Лады" и "Москвичи"

Автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval вошли в рекомендованный Минпромторгом список для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, сообщила пресс-служба министерства в пятницу, 20 октября.