В США вырос спрос на стерилизацию у женщин после отмены права на аборт

После того как Верховный суд США отменил федеральное право на аборт, который был закреплен решением «Роу против Уэйда» 49 лет назад, многие молодые женщины в США начали чаще выбирать стерилизацию как метод контрацепции.
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