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Reuters узнало, что Украина не сможет разом получить активы РФ в случае их конфискации

Reuters узнало, что Украина не сможет разом получить активы РФ в случае их конфискации

В случае передачи Украине конфискованных российских активов она не сможет получить всю сумму разом. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства финансов США.

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