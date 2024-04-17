Reuters узнало, что Украина не сможет разом получить активы РФ в случае их конфискации

В случае передачи Украине конфискованных российских активов она не сможет получить всю сумму разом. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства финансов США.
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